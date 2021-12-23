Пожежа у готелі під Вінницею: поліція затримала орендаторку закладу

У Вінницькій області затримали орендаторку готельно-розважального комплексу Батерфляй, де вночі сталася пожежа. Внаслідок інциденту загинула 21-річна дівчина, ще двоє осіб дістали травми.

46-річній орендаторці закладу готують підозру за ч.2 ст.270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Жінці загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини пожежі у селі Садове.

Пожежа під Вінницею сталася на території комплексу Батерфляй, що у селі Садове Літинської територіальної громади.

Рятувальники отримали повідомлення про інцидент о 02.55. Вогонь охопив 900 кв. м покрівлі будівлі.

У цей час у готелі перебували 54 дитини, вони приїхали туди на спортивний збір з тхеквондо, їх евакували.

Внаслідок пожежі загинула 21-річна працівниця закладу. Вона перебувала на шостому поверсі і вирішила вистрибнути з вікна.

Двоє її колег – 43-річний чоловік та 19-річна дівчина також вирішили врятуватися таким способом, але їм вдалося стрибнути на драбину рятувальників.

Наразі вони перебувають у лікарні у важкому стані, постраждалих уже прооперували.

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