Жителю Івано-Франківської області оголосили підозру за фактом замаху на вбивство судді одного із районних судів та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Чоловікові мають намір обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як встановило слідство, підозрюваний вирішив убити суддю, щоб не потрапити до в’язниці на тривалий термін через вчинення у складі групи осіб кількох тяжких злочинів із корисливих мотивів.

Замахом на вбивство судді, який розглядав обвинувальний вирок, підозрюваний намагався відтермінувати винесення вироку та залякати інших суддів, яким би передали справу в подальшому.

Щоб втілити свій задум у життя, чоловік почав стежити за суддею. Таким чином він довідався, де той проживає.

Прикріпив до дверей гранату: на Прикарпатті чоловік намагався вбити суддю / 3 фотографии

Разом із невстановленою особою підозрюваний закріпив перед гаражем судді гранату типу Ф-1.

Вибуховий пристрій мав спрацювати під час відкриття гаражних ролетів, однак не здетонував.