Сидів на вулиці і плакав: соцслужби вилучили з родини 9-річного хлопчика, поки матір пила

На Херсонщині служба у справах дітей вилучила з родини 9-річного хлопчика. Його матір у цей час випивала в гостях у знайомих.

Інцидент стався в одному із сіл Олешківського району. Напередодні ввечері самотню дитину на засніженій вулиці побачили підлітки.

Хлопчик сидів на лавці, плакав і нічого не говорив. Перелякані діти відвели його до місцевої лікарні, і вже звідти повідомили у поліцію.

Що встановила перевірка

Ювенальні поліцейські разом зі службою у справах дітей негайно розшукали матір покинутого хлопчика.

Новину про те, що у неї забирають сина, жінка почула, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Умови проживання у квартирі виявилися вкрай незадовільними. В холодильнику не було продуктів, а навколо валявся старий мотлох і брудні речі.

Рішення про негайне вилучення хлопчика з сім’ї було ухвалено на засіданні виконкому сільської ради. Наразі дитина перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей.

Що буде з матір’ю

Як повідомили правоохоронці, на жінку неодноразово складалися адмінпротоколи за ст.184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

З матір’ю проводилися бесіди, їй намагалися допомогти, однак вона продовжувала вести антисоціальний спосіб життя. Жінка могла собі дозволити приводити незнайомців додому, де жив її маленький син, і часто залишала його наодинці, коли йшла у гості.

Наразі вирішується питання про позбавлення горе-матері батьківських прав.