У Дарницькому районі Києва біля житлового будинку знайшли п’ятьох мертвих цуценят. Поліцейські відкрили провадження за жорстоке поводження з тваринами.

За даними Поліції Києва, місцеві жителі побачили мертвих собак під вікнами будинку на вулиці Бориспільській у Києві.

Коли правоохоронці прибули на місце події, то знайшли загиблих цуценят. Вони поспілкувалися зі свідками, щоб з’ясувати всі обставини.

Трупи загиблих тварин направили на судово-медичну експертизу, за допомогою якої з’ясують остаточну причину смерті.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею позбавлення волі терміном до трьох років. Наразі правоохоронці збирають всі докази для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.