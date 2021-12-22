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З’явилось відео пожежі в готелі Вінницької області

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Пожежа в готелі у Вінницькій області 22 грудня

Вінницькі рятувальники оприлюднили відео гасіння пожежі в шестиповерховій будівлі готелю комплексу відпочинку Батерфляй у селі Садове вночі 22 грудня.

До прибуття рятувальників із приміщення евакуювали 53 дитини віком від п’яти до 15 років та трьох дорослих.

За попередньою інформацією Нацполіції, під час пожежі троє людей вистрибнули з вікна.

Одна дівчина від отриманих ушкоджень загинула. Ще одна 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані до лікарні.

Причина виникнення займання встановлюється.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу на території комплексу відпочинку в селі Садове Вінницького району надійшло 22 грудня о 02.55.

Локалізувати пожежу, яка охопила 900 кв. м покрівлі, рятувальникам вдалось о 05.09, ліквідувати – о 05.26.

До ліквідаціі пожежі залучали 46 працівників ДСНС та 14 одиниць спецтехніки.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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