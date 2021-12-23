Скандального блогера із Дніпра Віталія Санжакова (Vitos Dnepr), який плюнув на поліцейського, відправили під нічний домашній арешт.

Такий запобіжний захід блогеру обрав суд 23 грудня, передає журналістка Вікна-новини Марія Малєвська.

Прокурор клопотав про цілодобовий домашній арешт, оскільки вбачає ризики, що блогер скоюватиме нові злочини та впливатиме на свідків.

Підозрюваного Віталія Санжакова на засіданні підтримувала група блогерів. Постраждалому патрульному Сергію Морозову, який також був присутній у залі суду, останні рекомендували звільнитися.

Адвокат блогера, зокрема, наголошував, що вважає поведінку підзахисного ганебною, але, на його переконання, вона аж ніяк не повинна кваліфікуватись як погроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Щонайбільше, запевняв він, вчинок Віталія Санжакова потрібно розцінювати як дрібне хуліганство.

Сам блогер стверджував, що він журналіст, однак плутався в назвах ЗМІ, які представляє.

А свою поведінку пояснив реакцією на те, що патрульний вдарив по ліхтарю, який блогер використовував для підсвічування під час знімання.

Чоловік запевнив: відповідати за вчинок готовий, але не згодний з кваліфікацією.

Чи оскаржуватиме сторона захисту запобіжний захід, останні ще не визначилися.

Нагадаємо, що конфлікт із патрульним у Віталія Санжакова виник у Харкові 4 грудня 2021 року.

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Блогер із Дніпра на своєму YouTube-каналі та в Instagram виклав відео, під час якого плюнув на правоохоронця.

Затримали правопорушника в Дніпрі 16 грудня.

Фото: Олексій Білошицький