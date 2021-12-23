Коханка допомагала: чоловіку дали довічне за вбивство жінки та її 10-річної доньки

Міськрайонний суд Хмельницького засудив до довічного ув’язнення 42-річного чоловіка. Шість років тому він жорстоко вбив свою співмешканку та її 10-річну доньку.

Жахливі події почалися у Хмельницькому взимку 2015 року. Саме тоді підсудний познайомився з жінкою: після того, як між ними виникли почуття, пара вирішила жити разом.

Вже за декілька місяців стосунки між співмешканцями погіршилися. Чоловік ретельно готувався до вбивства своєї коханої: він запропонував поїхати разом до Києва, однак вже по дорозі вони зійшли з автобуса і пішли гуляти в ліс.

Саме там 42-річний чоловік без жодних попереджень застрелив її. Зброю він завбачливо заховав у лісосмузі.

Розправа над дівчинкою

Після скоєного вбивства чоловік вирішив не зупинятися. На той час у нього вже була коханка, і разом із нею він спланував розправу над 10-річною дівчинкою, яка залишилася без матері.

Уже через два дні після вбивства чоловік навідався до бабусі школярки. Під приводом поїздки на відпочинок він забрав дитину з собою.

Утрьох вони поїхали в Красилівський район, де разом із коханкою задушили дівчинку. Труп дитини місцеві мешканці знайшли лише через місяць.

Вбивцю покарано

На слід спільниці 42-річного чоловіка правоохоронці вийшли після цілого комплексу оперативно-розшукових заходів.

Під час допиту жінка зізналася, що разом із коханцем позбавила життя 10-річної дівчинки. За скоєне суд відправив її за ґрати на десять років.

Головного підозрюваного поліція знайшла і затримала у Києві. 22 грудня його визнали винним за п’ятьма статтями – ч. 1 ст. 115, п.п. 2, 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 КК України.

Решту свого життя чоловік проведе у в’язниці. Після оголошення вироку він нахамив судді і відмовився коментувати скоєне.