Пожежа під Вінницею: суд обрав запобіжний захід орендарці комплексу

У Вінниці обрали запобіжний захід орендарці готельно-розважального комплексу Батерфляй, де 22 грудня сталася пожежа.

Внаслідок інциденту загинула 21-річна дівчина, а ще двоє осіб дістали травми і наразі перебувають у лікарні у важкому стані.

22 грудня поліція затримала 46-річну жінку, яка орендує комплекс Батерфляй. Її підозрюють у порушенні правил пожежної безпеки (ч. 2 ст. 270 ККУ).

У четвер, 23 грудня, Вінницький міський суд обрав їй запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрювана перебуватиме під домашнім арештом на час досудового розслідування.

У матеріалах клопотання зазначено, що у готельному комплексі не було відповідних засобів для гасіння пожежі, через це вогонь не змогли своєчасно погасити.

Пожежа під Вінницею трапилася вночі 22 грудня. Вогонь поширився на покрівлю будівлі.

У готелі у цей час перебувало понад 50 дітей, які приїхали на спортивний збір з тхеквондо. Загинула 21-річна працівниця закладу, яка вирішила врятуватися, стрибнувши з вікна шостого поверху

Двоє її колег вчинили так само, але їм вдалося стрибнути на пожежну драбину, наразі постраждалі перебувають у лікарні у важкому стані.

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Джерела: Вінницький міський суд, Нацполіція