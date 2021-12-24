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Знайшли зв’язаним у підвалі: киянина взяли в заручники колишня дружина і теща

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Знайшли зв’язаним у підвалі: киянина взяли в заручники колишня дружина і теща

У Києві врятували життя чоловіка, якого зв’язаним знайшли у підвалі гаражного кооперативу. Його взяли в заручники родичі колишньої дружини.

Постраждалий провів більше доби у зачиненому гаражі у холоді, без води та їжі.

Про зникнення до поліції заявила нинішня дружина чоловіка, а сусіди підтвердили, що бачили зухвалий напад з вікон своїх квартир.

“Родинне” викрадення

З’ясувалося, що головним виконавцем злочину проти чоловіка був рідний брат його колишньої дружини.

Разом із двома спільниками той чатував під його будинком, а коли чоловік повертався додому і був вже біля під’їзду, натовп накинувся на нього.

Постраждалому бризнули в обличчя з газового балончика, заштовхали до машини та вивезли на околицю Києва.

Згодом чоловік зрозумів, що схему із викраденням вигадали його колишня дружина із тещею. Метою жінок було залякування з метою вимагання грошей.

Поки зловмисників розшукувала поліція, вони самі вийшли на зв’язок і озвучили суму викупу – $2 тис.

Що кажуть у поліції

Викрадачів вдалося затримати завдяки вуличним камерам спостереження.

Більшість із них – іноземці, однак допомагав їм 29-річний українець, який вже мав проблеми з законом.

Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру. Незважаючи на те, що постраждалого врятували і його життю нічого не загрожує, за скоєне зловмисникам може загрожувати до п’яти років в’язниці.

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Джерело: Надзвичайні новини

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