У Дніпровському районі Києва ледь не потонула людина. Жінка каталася на ковзанах, коли лід на озері почав тріщати.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждала почала тонути, однак її вдалося врятувати.

За допомогою гідрокостюму бійці витягнули людину з крижаної води. Попри сильний холод на вулиці, рятувальники оперативно надали допомогу громадянці.

Наразі її здоров’ю та життю нічого не загрожує. Жінку доставили до берега озера Тельбін на Березняках та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями погода в Україні залишатиметься дуже холодною. Температура повітря триматиметься на рівні від -2 вдень до -12 градусів вночі.

Рятувальники закликали місцевих жителів Києва та гостей столиці бути обережними, перш ніж наступити на лід у водоймах.

Першочергово необхідно переконатися, що лід має достатню товщину – у різних місцях річок та озер вона може бути різною.

Бійці рятувальної служби нагадали, що не варто зайвий раз ризикувати своїм життям, а також не потрібно виходити на лід поодинці.