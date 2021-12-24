Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події

Каталася на ковзанах та провалилася під лід: у Києві ледь не загинула жінка

Юля Захарченко редакторка стрічки
Каталася на ковзанах та провалилася під лід: у Києві ледь не загинула жінка

У Дніпровському районі Києва ледь не потонула людина. Жінка каталася на ковзанах, коли лід на озері почав тріщати.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, постраждала почала тонути, однак її вдалося врятувати.

За допомогою гідрокостюму бійці витягнули людину з крижаної води. Попри сильний холод на вулиці, рятувальники оперативно надали допомогу громадянці.

Наразі її здоров’ю та життю нічого не загрожує. Жінку доставили до берега озера Тельбін на Березняках та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Читайте
Впав з обриву біля лиману: в Одеській області врятували зниклого дідуся

За прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями погода в Україні залишатиметься дуже холодною. Температура повітря триматиметься на рівні від -2 вдень до -12 градусів вночі.

Рятувальники закликали місцевих жителів Києва та гостей столиці бути обережними, перш ніж наступити на лід у водоймах.

Першочергово необхідно переконатися, що лід має достатню товщину – у різних місцях річок та озер вона може бути різною.

Бійці рятувальної служби нагадали, що не варто зайвий раз ризикувати своїм життям, а також не потрібно виходити на лід поодинці.

Джерело: ДСНС

Фото: Pexels

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка