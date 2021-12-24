Мама не давала їсти, тато виганяв на мороз: 11-річна дівчинка попросила вилучити її з сім’ї

В Херсонській області з родини батьків-алкоголіків вилучили 11-річну дівчинку. За допомогою до поліції вона звернулася самостійно.

Інцидент стався в одному із сіл Бериславського району. Дівчинка зателефонувала на лінію 102 і зізналася, що не знає, як їй далі жити.

Вона пояснила, що батьки зловживають спиртним, і після п’яних скандалів батько часто виганяє матір разом із донькою на вулицю.

Також дівчинка зізналася, що за день ще нічого не їла. Коли до будинку приїхали ювенальні поліцейські та представники сільської ради, вони переконалися, що у холодильнику немає продуктів та готової їжі.

Батько та матір на момент спілкування з поліцейськими перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, однак жінка підтвердила свідчення своєї доньки.

Що буде з дівчинкою

В розмові з інспектором дівчинка зізналася, що боїться залишатися з батьками після приїзду поліції.

Зважаючи на ситуацію, було вирішено тимчасово вилучити 11-річну дитину з родини.

Після цього правоохоронці розшукали рідну тітку дівчинки, і на деякий час вона проживатиме з нею.

Питання щодо доцільності повернення дитини в сім’ю вирішуватиметься після проведення усіх необхідних перевірок.