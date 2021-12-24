Поліція затримала “злодія в законі” із санкційного списку РНБО на прізвисько Коба Руставський, який також розшукується за вчинення тяжких злочинів компетентними органами Королівства Іспанії.

24 грудня, суд застосував до чоловіка екстрадиційний арешт та відправив до СІЗО.

– 1 грудня співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції затримали “злодія в законі” з санкційного списку РНБО, який незаконно потрапив на територію України. Його помістили до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, повідомили у поліції.

Крім того, Кобу Руставського із 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів.

Він створив злочинну організацію, замовне вбивство у Франції та зберігав майно, здобуте злочинним шляхом. Також він був так званим опікуном коронованих представників злочинного світу Іспанії.

23 грудня, отримавши відповідні документи, що надають дозвіл на екстрадицію злочинця, поліцейські затримали його у порядку статтей 208 та 582 (особливості затримання особи, яка вчинила кримінальні правопорушення за межами України) Кримінального процесуального кодексу України.

Співробітники поліції затримали банду квартирних злодіїв, які працювали на території Миколаївської області.

Зловмисники обирали будинки заможних фермерів, у які проникали, відтискаючи металопластикові вікна, повідомили у місцевому управлінні Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, 18 грудня їм надійшло повідомлення від мешканки Нового Бугу про викрадення із її будинку золотих прикрас. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка негайно розпочала розшукові заходи.