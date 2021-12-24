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Приревнував і зарізав дружину: вчителя з Кіровоградщини засудили на 14 років

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ніж у руці

Під Кропивницьким засудили на 14 років позбавлення волі чоловіка, який із ревнощів убив свою дружину (частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України).

За даними місцевої прокуратури, трагедія сталася у сім’ї вчителів.

– Між подружжям виникла сварка на тлі ревнощів, у ході якої чоловік накинувся на дружину з кулаками, після чого завдав їй численних ударів кухонним ножем у область живота, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, вбивство сталося наприкінці 2018 року в Олександрії. Засуджений, згідно з опублікованими даними, своєї провини не визнав.

Вирок суду на даний момент ще не набув чинності, у засудженого є час на те, щоб подати апеляцію.

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Джерело: Кіровоградська обласна прокуратура

Фото: Dreamstime

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