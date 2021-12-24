Розбиті іграшки і вкрадена ялинка: у Житомирі місцеві мешканці псують новорічне містечко

Мер Житомира поскаржився на те, що місцеві мешканці понівечили святкові декорації у новорічному містечку.

За словами Сергія Сухомлина, протягом трьох днів було вщент зіпсовано дві фотозони на вулиці Михайлівській.

Крім цього, вуличні камери спостереження зафіксували, як одразу декілька компаній людей намагалися збити кулі на ялинці. Для цього вони озброїлися палицями, які лежали на узбіччі.

– У нас деякі особи просто палками намагалися збити кулі на ялинці: десь десять побили, до світлових не дотягнулися, – уточнив мер Житомира.

Перед цим, у ніч на 22 грудня, хтось навіть осмілився вкрасти ялинку і піти з нею додому.

– Близько опівночі з головної пішохідної вулиці міста невідомі поцупили одну з восьми ялинок. Крадіжку зафіксували камери МІЦу», – повідомляла прес-служба міськради.

Чи знайшли когось із підозрюваних у пошкодженні святкових декорацій у новорічному містечку, наразі невідомо.

Правоохоронці серію прикрих інцидентів у центрі Житомира поки не коментували.

Джерело: Житомир. Info