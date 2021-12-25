У Києві затримали чоловіка, який підірвав гранату під маєтком скандального юриста

У Києві затримали 29-річного чоловіка, який на замовлення кинув гранату в один із маєтків у Софіївській Борщагівці.

З’ясувалося, що власником будинку є Ігор Мізрах – одіозний юрист, піарник, громадський діяч, політтехнолог та навіть виконавець шансону.

Останнім часом він перебуває у центрі уваги місцевих активістів.

– Цей будинок атакують, у нього кидають фарбою, яйцями та іншими предметами, – підтвердили у поліції.

Хто планував підірвати дім

Зухвалим підривником виявився чоловік із Чернігівщини. Під час обшуків у його квартирі знайшли фотографії маєтку, де планувався вибух.

До нападу чоловік готувався декілька тижнів: обирав безпечний маршрут, ретельно маскувався, щоб не засвітитися на камерах. Але все таки прорахувався.

Посеред ночі він підбіг до подвір’я і з усієї сили жбурнув гранату вперед. Вибухівка не долетіла до потрібного будинку і розірвалася прямо між двома маєтками.

Що кажуть у поліції

Власник будинку навідріз відмовився спілкуватися із журналістами і викликав поліцію охорони. Силовики підтвердили, що приїздять сюди регулярно.

– Тут постійно відбуваються конфлікти з активістами. Господаря притягають до кримінальної відповідальності. Активісти у звязку з цим постійно збираються біля його подвір’я, – додають поліцейські.

Виявляється, що два роки тому Ігор Мізрах опинився в центрі гучного корупційного скандалу, пов’язаного із фейковим продажем керівних посад в Укроборонпромі.

За даними слідства, він був одним із керівників групи шахраїв. Однак зараз видається, що поцілити гранатою в будинок Мізраха міг хтось із його колишніх клієнтів, який так і не отримав бажану посаду.

29-річний затриманий у скоєному зізнався, однак хто був замовником вибуху, розповідати відмовився.