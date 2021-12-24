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В розваленій хаті: одеські підлітки випадково знайшли пакет з тілом немовляти

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
В розваленій хаті: одеські підлітки випадково знайшли пакет з тілом немовляти

В Одесі знайшли мертву новонароджену дівчинку. Поліція розшукує матір немовляти.

Інцидент стався у Суворовському районі міста. Двоє підлітків гуляли вулицею Сортувальною, і один із них запропонував погратися у закинутій будівлі.

Саме там хлопчики і знайшли труп дівчинки у полімерному пакеті. Поліцію викликали батьки підлітків.

В розваленій хаті: одеські підлітки випадково знайшли пакет з тілом немовляти / 3 фотографии

На місце страшної знахідки прибули криміналісти, слідчі та судмедексперти. Проводяться першочергові слідчі дії, розшукуються батьки померлої дитини.

Усі відомості вже внесено до ЄРДР за за ч.1 ст.117 (Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) КК України.

Після результатів судмедекспертизи, яка покаже причину смерті немовляти, поліція встановить точну кваліфікацію події.

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Джерело: Нацполіція

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