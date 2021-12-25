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Лежав у калюжі крові на коліях: в Івано-Франківську врятували чоловіка, якого збив потяг

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Лежав у калюжі крові на коліях: в Івано-Франківську врятували чоловіка, якого збив потяг

В Івано-Франківську врятували життя чоловіку, який потрапив під потяг. Внаслідок нещасного випадку йому пошкодило обидві ноги.

Інцидент стався 23 грудня на залізничному переїзді на вулиці Хриплинській. Чоловіка з критичною кровотечею на залізничних коліях знайшли патрульні поліцейські.

Правоохоронці надали постраждалому домедичну допомогу, аби зупинити кров, та викликали бригаду медиків. Весь цей час чоловік був без свідомості.

Швидкою його госпіталізували до найближчої лікарні. Жодних подробиць про те, який саме потяг збив чоловіка і що він робив на залізничних коліях у пізню пору доби, наразі невідомо.

Медики стабілізували стан постраждалого. Усі обставини інциденту з’ясовують слідчі.

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Джерело: Патрульна поліція

Фото: Depositphotos

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