У селі Старовірівка Харківської області спалахнув вогонь у приватному житловому будинку. Сусіди почули тріск шиферної покрівлі, яка почала руйнуватися.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, свідки пожежі зателефонували, щоб повідомити про необхідність допомоги вогнеборців.

За словами свідка, 16-річний юнак зміг прокинутися першим та почав виводити людей з будинку, яке охопило полум’я та сильний дим.

Підліток розбудив людей у будинку, після чого вивів їх з будівлі. Йому вдалося врятувати бабусю, сестричку та 9-річного хлопчика, який залишився на ночівлю в їхній домівці.

Проте у будинку все ще залишався найменший 8-річний братик. Юнак не зміг знайти брата та знову зайти до будинку, що палав.

Сусід Василь тричі заходив до оселі, перш ніж йому таки вдалося знайти непритомну дитину під ліжком. Малюк зміг прийти до тями вже на вулиці.

Всіх врятованих людей госпіталізували до медичного закладу з підозрою на отруєння чадним газом. Коли прибули вогнеборці, полум’я охопило всю будівлю на площі близько 80 кв. м.

Більшість конструкцій будинку зруйнував вогонь. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини виникнення пожежі.