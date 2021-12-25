У Київській області довелося провести аеромедичну евакуацію із залученням Міністерства внутрішніх справ (МВС) та МОЗ для доставки до медустанови Охматдиту 17-річної дівчини у критичному стані.

Так, Вишгородське районне управління поліції надало для евакуації поліцейський гелікоптер та обмежило доступ до стадіону Луч.

Після цього пацієнтку оперативно доставили до медустанови.

– За попередньою інформацією лікарів, у неї зафіксовано гостре отруєння. Бажаємо дівчинці якнайшвидшого одужання! – повідомили у прес-службі МВС.

Відомства періодично використовують гелікоптери для швидкої доставки до лікарень складних пацієнтів. Так, у травні на Львівщині у такий спосіб евакуювали жінку, яка отримала 50% опіків тіла.