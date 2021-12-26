У неділю, 26 грудня, в Київській області виникла масштабна пожежа в будівлях складу та пилорами.

Як поінформували в прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався в селі Мартусівка Бориспільського району.

Займання виникло о 13.26 в будівлях пилорами та складу, що розташовані поруч. Вогонь швидко поширився та охопив площу в 1000 кв. м.

– Пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревени) на відкритій території площею 1000 кв. м, – уточнили в ДСНС.

О 16.10 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. Ліквідація пожежі триває.

До гасіння залучено 40 людей та 10 одиниць техніки.

Згідно з попередніми даними, жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає.

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