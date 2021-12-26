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Під Києвом – масштабна пожежа на пилорамі: вогонь охопив площу в тисячу “квадратів”

Юлія Соколова редакторка стрічки
Пожежа під Києвом

У неділю, 26 грудня, в Київській області виникла масштабна пожежа в будівлях складу та пилорами.

Як поінформували в прес-центрі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався в селі Мартусівка Бориспільського району.

Займання виникло о 13.26 в будівлях пилорами та складу, що розташовані поруч. Вогонь швидко поширився та охопив площу в 1000 кв. м.

– Пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревени) на відкритій території площею 1000 кв. м, – уточнили в ДСНС.

О 16.10 рятувальникам вдалося локалізувати вогонь. Ліквідація пожежі триває.

До гасіння залучено 40 людей та 10 одиниць техніки.

Згідно з попередніми даними, жертв та постраждалих унаслідок інциденту немає.

Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Пожежа під Києвом
Під Києвом – масштабна пожежа на пилорамі: вогонь охопив площу в тисячу “квадратів” / 4 фотографии

Сьогодні в місті Лозова Харківської області виникла пожежа у квартирі дев’ятиповерхового будинку. У полум’ї ледь не загинули чотири людини, серед яких дитина. За даними ДСНС, причина пожежі – необережність під час куріння.

24 грудня в Деснянському районі Києва спалахнув вогонь в дев’ятиповерховому житловому будинку. Дві жінки мало не загинули у полум’ї.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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