У Бердянську біля торгового центру побилися двоє депутатів

У Бердянську побилися місцеві депутати, які представляють міську та районну ради.

Відомо, що інцидент стався 25 грудня о 21.30 біля торгового центру на вулиці Волонтерів.

— Між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, в ході якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження.

У таких спосіб чоловіки з’ясовували хто має перевагу на дорозі, – повідомили у прес-службі поліції.