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У Бердянську біля торгового центру побилися двоє депутатів

Марія Степанюк редактор стрічки
поліція України

У Бердянську побилися місцеві депутати, які представляють міську та районну ради.

Відомо, що інцидент стався 25 грудня о 21.30 біля торгового центру на вулиці Волонтерів.

— Між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, в ході якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження.

У таких спосіб чоловіки з’ясовували хто має перевагу на дорозі, – повідомили у прес-службі поліції.

Через отримані травми обличчя потерпілий був змушений звернутися до міської лікарні.

Поліцією встановлено, що обидва чоловіки є депутатами Бердянської міської та районної рад від різних партій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). В межах досудового розслідування призначене проведення судово-медичної експертизи.

У пабліках Бердянська з’явилася інформація, що сторона потерпілого стверджує, що його побила на дорозі група осіб, які перебували у стані сильного алкогольного або наркотичного сп’яніння, які після його побиття зникли на автомобілі.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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