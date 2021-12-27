Зупиняли пострілами: в Одесі ув’язнений здійснив спробу втечі із СІЗО

В Одесі 34-річний чоловік здійснив спробу втечі зі слідчого ізолятора (СІЗО). Аби затримати ув’язненого, постовий був змушений застосувати вогнепальну зброю.

Як поінформували в прес-службі Національної поліції Одеської області, інцидент трапився близько сьомої години ранку.

Саме в цей час був помічений ув’язнений чоловік, який біг до стін СІЗО. Про втікача черговий повідомив постовому (працівнику внутрішньої служби).

Охоронець попередив чоловіка про застосування вогнепальної зброї. Спочатку він вистрілив у повітря, проте на втікача це не подіяло. Тоді охоронець здійснив постріл у бік ув’язненого та поранив того в ногу.

Втікачеві викликали швидку допомогу та доставили його до лікарні.

Відомо, що втечу намагався здійснити 34-річний уродженець Харківської області. Він перебуває в СІЗО за підозрою у вчиненні наркозлочину (за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України – Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання чи збут наркотичних засобів).

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом замаху на втечу із СІЗО (за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.393 ККУ). Втікачу тепер загрожує від трьох до п’яти років позбавлення волі.

Крім того, буде проведено службове розслідування та надана оцінка діям охоронця.

У вересні повідомлялося, що в Україні хочуть створити спеціальну в’язницю, в якій ізолюють злодіїв у законі (кримінальних авторитетів). Перші подібні установи можуть з’явитися в Україні вже наступного року.

А міністр юстиції Денис Малюська розповідав про нові платні послуги, які можуть з’явитись в українських СІЗО. Йдеться про доступ до інтернету та дзвінків за гроші.