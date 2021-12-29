Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, троїх поранено

Увечері, 28 грудня, на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, в аварію потрапили легковий автомобіль та вантажівка.

ДТП сталася на трасі Н-01, що в районі населеного пункту Кагарлик у Київській області.

За словами правоохоронців, жінка, яка керувала автомобілем Suzuki, не впоралася з керуванням. В результаті легковик врізався у вантажівку, вилетівши на зустрічну смугу.

Серед постраждалих виявилися пасажири легкового автомобіля у віці 21, 33 та 48 років. Ще одна людина у віці 23 років померла на місці пригоди ще до того моменту, як приїхали медики.

Правоохоронні органи та лікарі прибули на місце аварії, щоб встановити обставини ДТП.

Поліція з’ясувала, що обидва водії були на момент події абсолютно тверезими.