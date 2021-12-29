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Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, троїх поранено

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
ДТП під Києвом

Увечері, 28 грудня, на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, в аварію потрапили легковий автомобіль та вантажівка.

ДТП сталася на трасі Н-01, що в районі населеного пункту Кагарлик у Київській області.

За словами правоохоронців, жінка, яка керувала автомобілем Suzuki, не впоралася з керуванням. В результаті легковик врізався у вантажівку, вилетівши на зустрічну смугу.

Серед постраждалих виявилися пасажири легкового автомобіля у віці 21, 33 та 48 років. Ще одна людина у віці 23 років померла на місці пригоди ще до того моменту, як приїхали медики.

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Правоохоронні органи та лікарі прибули на місце аварії, щоб встановити обставини ДТП.

Поліція з’ясувала, що обидва водії були на момент події абсолютно тверезими.

Смертельна ДТП під Києвом: одна людина загинула, троїх поранено / 2 фотографии

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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