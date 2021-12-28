Вдарив по голові і добивав ногами по тулубу: на Одещині син до смерті забив матір

У місті Балта Одеської області 42-річний чоловік до смерті забив рідну матір. 62-річну жінку без ознак життя знайшов вдома знайомий і повідомив про це в поліцію.

Згідно з висновком експертизи, смерть була насильницькою. Жінка померла від больового шоку, крововиливу в мозок і множинних переламів ребер.

За словами начальника Подільського районного управління поліції Віталія Мельниченка, поліцейські встановили, що жінку позбавив життя психічнохворий син. На тлі загострення хвороби під час конфлікту він вдарив матір по голові, а коли вона впала, побив ногами по тулубу.

Зараз підозрюваний перебуває у закладі з надання психіатричної допомоги. Його осудність встановить судово-психіатрична експертиза.

Слідчий оголосив йому підозру за ч. 2 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від семи до десяти років.

Днями у Черкаській області затримали 16-річну дівчину, яка до смерті забила вітчима своєї подруги. Того вечора підозрювана прийшла до неї у гості, де удвох дівчата, за попередньою інформацією, розпивали спиртне.

В якийсь момент у 16-річної дівчини виник конфлікт із вітчимом подруги. Спочатку вона побила старшого чоловіка ногами, а потім – дерев’яною палицею.