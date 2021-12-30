65-річного одесита розстріляли під час гри у більярд, поліція затримала кілера

В Одесі затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві 65-річного одесита та пораненні його друга. Чоловіки опинилися під обстрілом прямо у більярдному клубі.
Інцидент стався ввечері 28 грудня в елітному клубі Арена, що в районі курортної Аркадії.
До поліції звернулася адміністрація закладу. Попередньо встановлено, що вбивство чоловіка було замовним.
Першу жертву застрелили, іншу з вогнепальним пораненням забрала швидка. Знайомі загиблого розповіли, що у 65-річного чоловіка залишилася дружина та діти.
Вбивцю затримали
Того ж вечора правоохоронці затримали головного підозрюваного у розстрілі одесита. Ним виявився 45-річний уродженець Закавказзя на ім’я Шохраддин.
– Поліцейські затримали його на місці скоєння злочину. У нього вилучили зброю. Зараз зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають слідчі дії: головною метою залишається встановити мотиви вбивства.
У соцмережах місцеві мешканці припускають, що загиблим в елітному більярдному клубі може бути земляк кілера – кримінальний авторитет Назір Алієв.
Чи справді розправа над чоловіком пов’язана із переділом сфер впливу в кримінальному світі, має розібратися офіційне слідство.