Стрілянина в Черкаській області

В Умані Черкаської області 52-річний чоловік через неприязнь, що раптово виникла до дружини, вистрілив їй в око.

47-річну жінку госпіталізували до реанімації Уманської міської лікарні. Наразі вона в стабільному стані.

Надзвичайна подія сталась уночі 28 грудня. Як встановили поліцейські слідчо-оперативної групи, які негайно прибули на місце події, чоловік стріляв із зброї, що схожа на пістолет травматичної дії Флобер.

Зловмисник поцілив дружині в обличчя, щоб вбити її. У своїх діях правоохоронцям зізнався.

Останні відкрили кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство та оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину.

Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

В одному із ресторанів на околиці Мелітополя Запорізької області під час святкування дня народження однорічної дитини сварка родичів завершилася стріляниною.

Вогонь із рушниці відкрив дядько іменинниці.

Нині зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Поранений ним брат – у важкому стані в лікарні.