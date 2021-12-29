Прикордонники затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб, які виявилися громадянами Узбекистану. Інцидент стався вчора, 28 грудня, вночі. У прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Російської Федерації.

Завдяки рішучим діям прикордонники їх затримали.

Щодо іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України КУпАП.

За свою передноворічну подорож на громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальність та примусове повернення до країни походження.

Напередодні цікава ситуація сталася у прикордонників Чопського загону. Поблизу кордону зі Словаччиною вони помітили рух невідомої особи та відразу ж сповістили прикордонний підрозділ і висунулися для затримання.

Порушник встиг подолати загороджувальний паркан, але побачивши прикордонників, громадянин Нігерії стрибнув у річку Уж.