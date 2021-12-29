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На Луганщині затримали групу іноземців, які намагалися нелегально перетнути кордон

Марія Степанюк редактор стрічки
нелегали на кордоні з РФ

Прикордонники затримали на українсько-російському кордоні п’ятьох осіб, які виявилися громадянами Узбекистану. Інцидент стався вчора, 28 грудня, вночі.

У прес-службі Держприкордонслужби повідомили, що порушники мали на меті незаконно перетнути державний кордон поза встановленими пунктами пропуску, оскільки мали заборону в’їзду на територію Російської Федерації.

нелегали на кордоні з РФ

Фото: ДПСУ

Завдяки рішучим діям прикордонники їх затримали.

Щодо іноземців склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України КУпАП.

За свою передноворічну подорож на громадян Узбекистану чекає адміністративна відповідальність та примусове повернення до країни походження.

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Напередодні цікава ситуація сталася у прикордонників Чопського загону. Поблизу кордону зі Словаччиною вони помітили рух невідомої особи та відразу ж сповістили прикордонний підрозділ і висунулися для затримання.

Порушник встиг подолати загороджувальний паркан, але побачивши прикордонників,  громадянин Нігерії стрибнув у річку Уж.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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