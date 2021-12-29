Після пожежі у Косові перевірять всі райлікарні України – Монастирський

В Україні перевірять наявність протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень. Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 29 грудня після пожежі у Косівській лікарні на Івано-Франківщині.

Про це повідомив на брифінгу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Ухвалено рішення провести повний переоблік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень у всій країні, позачергово перевірити, провести роз’яснювальну роботу, яка проводиться паралельно МОЗ і Державною службою з надзвичайних ситуацій, щоб не допустити таких подій у майбутньому, – уточнив глава МВС.

Внаслідок пожежі у палаті реанімаційного відділення районної лікарні Косова Івано-Франківської області, яка сталася ввечері 28 грудня, загинули четверо людей.

За життя ще трьох людей триває боротьба. Це санітарка, медична сестра та лікар-анестезіолог. Сьогодні санітарний літак ДСНС доправив медсестру до опікового центру у Києві.

Пожежу у Косівській лікарні спричинила заупокійна свічка, яку запалив один із медпрацівників у палаті реанімації, коли пацієнт помер від Сovid-19.

На той момент у приміщенні одночасно працювало п’ять кисневих концентраторів. Повітря перенаситилось киснем, тому від контакту з вогнем медобладнання миттєво спалахнуло.