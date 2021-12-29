Снодійне замість вакцини: на Сумщині засудили чоловіка, який намагався вбити подружжя

У Сумській області засудили 54-річного чоловіка, який під виглядом фельдшера пограбував і мало не вбив подружжя пенсіонерів.

Рішенням суду від 28 грудня його визнали винним за трьома статтями та присудили покарання у вигляді 7 років 6 місяців в’язниці.

Найближчим часом відбудеться конфіскація всього майна засудженого, окрім житла.

Цинічне пограбування пенсіонерів

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 4 травня у селі Озаричі під Конотопом.

Подружжя пенсіонерів запросило Тоді ще 53-річний раніше судимий чоловік навідався додому до подружжя пенсіонерів для “вакцинації” від Covid-19.

Зловмисник спланував пограбування: замість вакцини він вколов пенсіонерам снодійне і зачекав, поки вони заснуть.

Лише потім чоловік почав нахабно ритися у чужих речах, щоб знайти банківські карти, прикраси, телефони та готівку.

Подружжя чудом вижило

У плани шахрая не входило те, що снодійне не подіє на жертв так, як він запланував.

Коли 79-річна жінка отямилась і намагалася зупинити пограбування, нападник почав наносити їй удари та вимагати гроші.

Не отримавши відповіді, він штовхнув стареньку на підлогу і вийшов з будинку, прихопивши лише її мобільний телефон і банківську картку із пенсією.

Щоб уникнути покарання за скоєне, перед втечею чоловік вирішив підпалити будинок. На щастя, пенсіонерка вчасно розбудила свого чоловіка і вони самотужки загасили пожежу, після чого викликали поліцію.

Джерело: Сумська обласна прокуратура