29 грудня в Черкасах, поряд із пляжем Рив’єра, із Дніпра витягли автомобіль, що провалився під лід напередодні.

Відео спецоперації оприлюднили в ДСНС України в Черкаській області.

Повідомлення про надзвичайну ситуацію рятувальники отримали ще 28 грудня близько 17.30.

У момент інциденту в салоні авто перебували двоє людей.

Їм вдалось самостійно дістатися берега. Медичної допомоги вони не потребували.

Для підняття автомобіля на поверхню залучали особовий склад аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС області.

У Черкасах із Дніпра витягли автомобіль / 2 фотографии

Автомобіль виявили на глибині два з половиною метри за п’ять метрів від берега.

За три дні до цього, 25 грудня, у Черкасах троє курсантів-другокурсників витягли з річки в районі Дахнівки двох рибалок.

75-річний та 57-річний чоловіки вже майже не рухалися в крижаній воді, коли їхні крики про допомогу почули хлопці.

Нині постраждалі з діагнозом загальне переохолодження перебувають у Третій Черкаській міській лікарні.