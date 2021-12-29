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У Дніпрі водій на швидкості збив жінку і відвіз її у невідомому напрямку

Марія Степанюк редактор стрічки
поліція України

У Дніпрі в середу, 29 грудня, сталася ДТП на проспекті Пушкіна.

Автомобіль марки Ford, рухаючись на великій швидкості, не встиг пригальмувати та збив на світлофорі жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора.

Ймовірно, водій Ford не зміг загальмувати через ожеледицю на дорозі. Внаслідок цього машину занесло, і він збив жінку, яка саме почала йти по регульованому переходу.

В останній момент вона спробувала відскочити назад, але удару уникнути не вдалося.

Telegram-канал Дніпро оперативний повідомив з посиланням на очевидців події, що вони викликали патрульних, але водій відвіз жінку у невідомому напрямку.

Згодом місцеве видання повідомило, що поліцейські знайшли водія Ford, а обставини дорожньої пригоди наразі встановлюються.

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Джерело: Дніпро оперативний, Днепр.Час

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