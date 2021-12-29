З кулею в голові: на Донеччині знайшли мертвим солдата-контрактника

У Донецькій області 28 грудня виявили мертвим старшого солдата, старшого оператора протитанкового відділення роти вогневої підтримки однієї з військових частин.

За попередніми даними, перебуваючи на бойовому чергуванні, він покінчив життя самогубством, вистріливши в голову зі штатної зброї.

Загиблому було 36 років, він служив за контрактом, а родом був з міста Запоріжжя.

Маріупольська спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою самогубство.

Проте слідство розглядає й інші версії загибелі солдата-контрактника, зокрема умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин трагедії, а також працюють експерти.

Розслідуванням загибелі військовослужбовця займається Волноваський райвідділ поліції Головного управління Нацполіції в Донецькій області.

Поліція також звертається до усіх, хто має інформацію щодо обставин трагедії, звертатися до Маріупольської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.