Американка п’ять годин летіла у вбиральні літака, отримавши позитивний тест на коронавірус

Громадянка США – шкільна вчителька зі штату Мічиган Маріса Фотієо на п’ять годин добровільно ізолювалась в туалеті літака після того, як під час польоту отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Вона летіла із Чикаго до Рейк’явіка 20 грудня, коли відчула біль у горлі. Фотієо зробила швидкий тест на коронавірус, який мала при собі.

Щойно побачивши позитивний результат, вона вирішила самоізолюватись у вбиральні на увесь час, поки літак залишався у повітрі.

– У літаку перебувало 150 людей, і я найбільше боялась їх заразити, – розповіла потім Фотієо.

Жінка фільмувала своє перебування й пізніше виклала у соцмережу TikTok, де відео зібрало мільйони переглядів.

Американка також подякувала працівникам Ісландських авіаліній, які постійно носили їй їжу й воду, та перевіряли, чи з нею все добре.

У Франції вирішили допомогти тим, хто через Covid-19 не відчуває запахи. На допомогу прийшли парфумери Провансу – фахівці міста Грасс виробляють аромати для найвідоміших брендів, тож пацієнтам пропонують різні сильнодіючі запахи і намагаються повернути людей до звичного життя.

Джерело: USA Today