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Американка п’ять годин летіла у вбиральні літака, отримавши позитивний тест на коронавірус

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Літак на заході сонця

Громадянка США – шкільна вчителька зі штату Мічиган Маріса Фотієо на п’ять годин добровільно ізолювалась в туалеті літака після того, як під час польоту отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Вона летіла із Чикаго до Рейк’явіка 20 грудня, коли відчула біль у горлі. Фотієо зробила швидкий тест на коронавірус, який мала при собі.

Щойно побачивши позитивний результат, вона вирішила самоізолюватись у вбиральні на увесь час, поки літак залишався у повітрі.

– У літаку перебувало 150 людей, і я найбільше боялась їх заразити, – розповіла потім Фотієо.

Жінка фільмувала своє перебування й пізніше виклала у соцмережу TikTok, де відео зібрало мільйони переглядів.

Американка також подякувала працівникам Ісландських авіаліній, які постійно носили їй їжу й воду, та перевіряли, чи з нею все добре.

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Джерело: USA Today

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