Бухгалтерка харківського ТОВ нарахувала собі зарплатню на мільйон гривень

У Харкові повідомлено про підозру головній бухгалтерці одного із підприємств за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах.

Жінка у період з січня 2019 року по травень 2021 року під час нарахування собі заробітної плати систематично завищувала виплати, таким чином ошукавши підприємство на майже 1 млн грн.

28 грудня 2021 року жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В даний час вирішується про обрання запобіжного заходу підозрюваної.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У Чернігівській області односельчанин жорстоко вбив пенсіонерку, бо не хотів повертати борг. Чоловік був винен сусідці тисячу гривень.

Родичі Катерини Іванівни забили на сполох, коли жінка перестала виходити на зв’язок. Перевірити, чи все в порядку, вони попросили хорошого знайомого.