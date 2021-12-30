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Три уколи, щоб не пручалася: у Маріуполі дівчинку пригостили наркотиками і зґвалтували

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Три уколи, щоб не пручалася: у Маріуполі дівчинку пригостили наркотиками і зґвалтували

На Донеччині судитимуть 40-річного чоловіка, який спочатку схилив неповнолітню до вживання наркотиків, а після цього зґвалтував.

Інцидент стався у Маріуполі ввечері 26 вересня. Підозрюваний запросив до орендованої квартири 17-річну дівчину. В гості вона прийшла у стані алкогольного сп’яніння.

Як саме дівчина познайомилася зі старшим чоловіком, правоохоронці не уточняють.

За деякий час підозрював почав активно проявляти знаки уваги та натякати неповнолітній на статевий акт, однак вона йому відмовила.

Продовжуючи розмову, 40-річний чоловік запропонував дівчинці спробувати “цікавий” психотропний препарат.

Власноруч він зробив своїй жертві три уколи і почекав, поки наркотики подіють. Коли стало зрозуміло, що дівчина не чинитиме супротиву, чоловік зґвалтував її.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці встановили, що у день злочину затриманий перебував в Маріуполі у відрядженні, а сам родом з Дніпропетровщини. Ким працював чоловік, не повідомляється.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України. Йдеться про зґвалтування неповнолітньої особи та схиляння її до вживання психотропних речовин.

30 грудня суд отримав обвинувальний акт: найближчим часом розпочнуться перші судові слухання у справі. Якщо вину чоловіка буде доведено, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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Джерело: Донецька обласна прокуратура

Фото: Depositphotos

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