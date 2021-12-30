У Черкасах позашляховик врізався у швидку, яка поспішала на виклик

ДТП у Черкасах з автомобілем швидкої допомоги, який прямував на виклик, сталася опівдні на перехресті вулиць Смілянської та Надпільної. В машину врізався позашляховик Land Rover.

Про це повідомила у соцмережі речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

За її словами, реанімаційна бригада медиків поспішала на виклик в центр міста до чоловіка, який знепритомнів на вулиці.

– Автомобіль екстренки, долаючи затори, рухався зі звуковим сигналом та проблисковими маячками. Проїжджаючи перехрестя, водій спецавтомобіля призупинився, щоб переконатися у безпечності перетину вулиць (це підтверджує відео з реєстратора). Водії інших транспортних засобів зупинилися, щоб пропустити швидку, але цього не зробив водій Land Rover, – розповіла вона.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Аварія спричинила затори на Смілянській, про що пишуть користувачі мережі.

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР