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У Черкасах позашляховик врізався у швидку, яка поспішала на виклик

Валентина Летяк редакторка стрічки
ДТП в Черкасах

ДТП у Черкасах з автомобілем швидкої допомоги, який прямував на виклик, сталася опівдні на перехресті вулиць Смілянської та Надпільної. В машину врізався позашляховик Land Rover.

Про це повідомила у соцмережі речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради Ірина Назарок.

За її словами, реанімаційна бригада медиків поспішала на виклик в центр міста до чоловіка, який знепритомнів на вулиці.

– Автомобіль екстренки, долаючи затори, рухався зі звуковим сигналом та проблисковими маячками. Проїжджаючи перехрестя, водій спецавтомобіля призупинився, щоб переконатися у безпечності перетину вулиць (це підтверджує відео з реєстратора). Водії інших транспортних засобів зупинилися, щоб пропустити швидку, але цього не зробив водій Land Rover, – розповіла вона.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Аварія спричинила затори на Смілянській, про що пишуть користувачі мережі.

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Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР

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