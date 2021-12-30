Вдруге за рік: львівського священика оштрафували на 340 грн за погрози дружині

У Львові вдруге за рік оштрафували священика за домашнє насильство щодо дружини. На користь держави з нього стягнули аж 340 грн.

Вперше до поліції жінка звернулася навесні цього року. Коли до них додому навідалися правоохоронці, священик Ігор Городецький обзивав свою дружину, шарпав її та навіть погрожував розправою.

Тоді його оштрафували на 340 грн і суд завершив розгляд справи. Однак аналогічна ситуація відбулася вже у грудні.

Священик знову взявся за старе і погрожував дружині вбивством, використовуючи нецензурну лексику.

Суд вдруге визнав його винним у вчиненні домашнього насильства і оштрафував на 340 грн. На засідання горе-чоловік не з’явився.

Ігореві Городецькому 65 років. Він є священиком Греко-католицької церкви великомученика Дмитрія.

Штрафи можуть закінчитися

В рамках останньогорозгляду на суді уточнили, що в майбутньому сімейний тиран не відбудеться штрафом.

Якщо священик не зупинить своєї агресії щодо дружини, йому видадуть припис про заборону наближатись до жінки.

Окрім цього, суддя матиме змогу відправити чоловіка на громадські роботи чи арештувати на 10 днів.

Якщо правоохоронці відкриють кримінальне провадження, священик може опинитися у в’язниці.