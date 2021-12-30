Сєвєродонецький міський суд Луганської області взяв під варту командира бойовиків так званої “ЛНР”, якого під час спроби перетнути лінії розмежування затримали військовослужбовці ООС.

За попередньою інформацією, учасник незаконних збройних формувань втратив орієнтири на місцевості та вийшов на українські позиції.

На момент затримання він перебував у військовому однострої російського зразка.

Слідчі СБУ підозрюють затриманого у діяльності не передбачених законом збройних формувань.

Згідно з Кримінальним кодексом, це карається позбавленням волі до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування вдалося встановити, що підозрюваний є мешканцем міста Брянка, громадянство РФ отримав у лютому 2020 року.

Із 2019 року “служив” у “шостому окремому мотострілецькому козачому полку імені М. Платова” на бойових позиціях уздовж лінії зіткнення, а в 2021 році очолив одне з його відділень.

Увесь цей час учасник збройного підрозділу спостерігав за переміщенням підрозділів українських військових для координації та ведення бойових дій.

Для ураження Збройних сил України бойовики під його керівництвом використовували стрілецьку вогнепальну зброю, артилерійське озброєння та військову техніку.

Втратив орієнтири: у Луганській області взяли під варту командира бойовиків / 3 фотографии

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Джерело: СБУ, Луганська обласна прокуратура

Фото: СБУ, Луганська обласна прокуратура