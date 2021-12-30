Взяв пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку: чоловіка засудили до 11 років ув’язнення

У Чернівцях засудили чоловіка до 11 років тюрми за підпал 16-річної доньки.

40-річного жителя Чернівців засуджено за замах на вбивство та умисне знищення майна. Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Прокурор довів, що він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей. Між подружжям виникла суперечка. За матір заступилась донька. На зауваження чоловік не реагував, поводився агресивно. Взяв пляшку з бензином, облив ним кімнату та доньку. Рідина потрапила на гарячу піч, вогонь миттєво перекинувся на 16-річну дівчину. Залишивши в будинку дружину і трьох дітей, чоловік втік з місця скоєння злочину.

Дівчина отримала опіки обличчя, шиї та обох кистей.

Батько свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів його причетності до скоєння злочину.

– Прокурор довів, що громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався позбавити життя свою дружину та трьох дітей, – йдеться у повідомленні прокуратури.

Чоловіка засудили за статтями ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 КК України.

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла жінка, яка постраждала під час пожежі в лікарні у Косові.

Як повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, жінка 1985 року народження була медичним працівником лікарні.

Вона померла від отриманих травм (90% опіків тіла), які дістала внаслідок пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Ввечері 28 грудня у Косові сталася пожежа у палаті реанімаційного відділення районної лікарні. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, вогонь спалахнув на першому поверсі медичного закладу.