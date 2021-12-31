В Одесі жінка змусила маленького сина пити з нею горілку і зняла це на відео

У соцмережах з’явилося відео, де матір змушує дитину пити алкоголь, розмішуючи його із соком. Інцидент стався напередодні новорічних свят в Одесі.

Нетвереза матір почала знімати на відео свого сина, якому на вигляд три-чотири роки. Разом вони сиділи на кухні, і поки жінка розпивала горілку, дитина гралася іграшками.

На кадрах відео помітно, що хлопчика не здивувала пропозиція матері випити разом із нею. Ймовірно, йому вже не вперше доводилося куштувати алкоголь: у відповідь на це хлопчик сказав Там горілка, я не хочу.

Поки син продовжував гратися, горе-матір долила у чарку з горілкою дитячий сік і змусила його випити цю суміш.

Хлопчик повірив словам мами і робить ковток: після цього дитина виплюнула усе випите і почала плакати. Весь цей час жінка продовжувала знімати відео і весело сміялася.

Реакція соцмереж не змусила на себе чекати: коментатори назвали горе-матір “токсичною” і закликали звернутися до соціальних служб, аби врятувати сина від такої долі.

Правоохоронці даний інцидент поки що ніяк не коментували.