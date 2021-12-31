У селищі міського типу Чернелиця Івано-Франківської області спалахнув вогонь у місцевому житловому будинку. У кімнаті під час пожежі загинув чоловік.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, полум’я загорілося в одній з кімнат житла. Площа спалаху становила щонайменше 60 кв. м.

Рятувальникам довелося працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання, тому що виникло сильне задимлення.

Під час гасіння полум’я бійці ДСНС знайшли в одній з кімнат житлового будинку тіло чоловіка без ознак життя.

Вогнеборці змогли локалізувати пожежу через майже годину після повідомлення про пожежу, а ще через 1 годину 20 хв – повністю ліквідувати.

Наразі фахівці з’ясовують обставини та можливі причини спалаху вогню. Для гасіння полум’я залучили 10 людей (серед яких є шестеро рятувальників з особового складу ДСНС) та дві одиниці техніки.

Пожежі в Україні

За даними ДСНС, протягом доби в Україні сталося 167 пожеж, які забрали життя вісьмох людей та травмували ще 11 громадян.

Станом 31 грудня, протягом 2021 року в 80 597 пожежах загинули 1 738 жителів та ще 1 379 осіб постраждали у вогні.