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На Львівщині швидка допомога збила людину: чоловік у реанімації

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
швидка допомога

У центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода.

Інцидент стався у суботу, 1 січня, приблизно о 21.00, повідомляє прес-служба Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

Потерпілому проведено нейрохірургічну операцію. Чоловік перебуває у вкрай тяжкому стані та перебуває в реанімації.

Правоохоронні органи розслідують усі обставини справи, після чого буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію того, що сталося.

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Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 січня, у Рівному п’яний водій збив 27-річного військового та втік з місця події.

На місце події прибула поліція. Правоохоронці викликали медиків, проте потерпілий помер від травм на місце події.

Орієнтування на машину було передано патрульним поліцейським і незабаром зловмисника було затримано.

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