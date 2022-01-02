Приставав із ножем: на Миколаївщині жінку судитимуть за вбивство п’яного залицяльника

На Миколаївщині 30-річну жінку можуть посадити за те, що вона вбила чоловіка, який намагався поранити її ножем.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік та жінка разом розпивали спиртні напої у будинку культури.

Свято переросло між ними в сварку. З приміщення сторони конфлікту вийшли надвір. За попередніми даними, відпочивальник проявляв до жінки надмірну увагу на дискотеці та вимагав від неї взаємності, витягнувши холодну зброю.

За словами очевидця, підозрювана відібрала у чоловіка ножа. У конфлікт втрутився працівник клубу.

Щоб заспокоїти відпочиваючого, він притис того до стіни. За словами очевидців, скориставшись цим, жінка вдарила кривдника у живіт ножем. Від поранення чоловік помер.

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Підозрювану у вбивстві, на якій під час медичного огляду не було помічено слідів тілесних ушкоджень, затримано. За даними поліції, вона відмовляється давати свідчення.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Розслідування триває.