У Харкові розшукали трирічну дівчинку, яку мати залишила на стороннього чоловіка

Працівники харківської поліції ввечері, 1 січня, оперативно розшукали трирічну дівчинку, про зникнення якої заявила її бабуся.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, мати дитини залишила її на знаймого.
– Бабуся розповіла, що її донька пішла на прогулянку із дівчинкою, але повернулась додому сама. На запитання, де знаходиться маленька дитина, та повідомила, що залишила її знайомому, – йдеться у повідомленні.
На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад ХРУП № 2 та чергові екіпажі патрульної поліції.
Менш ніж за дві години дівчинку виявили біля станції метро Студентська.
Дівчинка перебувала із 40-річним чоловіком, який розшукував її матір.
Поліція зазначила, що жодних протиправних дій у відношенні дівчинки скоєно не було, дитину передали медикам.
Наразі вирішують питання про притягнення її матері до відповідальності.
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