У Харкові розшукали трирічну дівчинку, яку мати залишила на стороннього чоловіка

Працівники харківської поліції ввечері, 1 січня, оперативно розшукали трирічну дівчинку, про зникнення якої заявила її бабуся.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, мати дитини залишила її на знаймого.

– Бабуся розповіла, що її донька пішла на прогулянку із дівчинкою, але повернулась додому сама. На запитання, де знаходиться маленька дитина, та повідомила, що залишила її знайомому, – йдеться у повідомленні.

На пошуки дитини був орієнтований весь особовий склад ХРУП № 2 та чергові екіпажі патрульної поліції.

Менш ніж за дві години дівчинку виявили біля станції метро Студентська.

Дівчинка перебувала із 40-річним чоловіком, який розшукував її матір.

Поліція зазначила, що жодних протиправних дій у відношенні дівчинки скоєно не було, дитину передали медикам.

Наразі вирішують питання про притягнення її матері до відповідальності.

Читайте Під Полтавою у лісі зникла дитина під час прогулянки з батьками

В Одеській області розшукали дідуся, який пішов збирати шишки для маленької онуки і випадково впав з обриву.

Інцидент стався у Нерубайській сільській громаді. Рідні занепокоїлися, коли зрозуміли, що дідуся вже декілька годин немає вдома.

Разом із поліцейськими та кінологами 68-річного чоловіка знайшли поблизу лиману.