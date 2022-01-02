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В Одесі на вулиці гуляв напівголий чоловік з рушницею: його затримали

Юля Захарченко редакторка стрічки
В Одесі на вулиці гуляв напівголий чоловік з рушницею: його затримали

В Одесі пізно ввечері 1 січня на вулиці гуляв напівоголений чоловік зі зброєю. Місцеві жителі злякалися та обходили стороною громадянина з рушницею.

За даними Департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради, біля поста Воронцовський одесита 1981 року народження помітили охоронці.

– Ось у такому незвичайному “святковому” вбранні пізно ввечері побачили наші охоронці одесита. Одяг та взуття були частково відсутніми, а замість новорічного посоха – рушниця, – зазначили в установі.

Охоронці муніципальної варти затримали чоловіка, а потім поліцейські доставили його до Приморського районного відділу для з’ясування причин такої “прогулянки”.

Правоохоронці порадили українцям бути обережними та зберігати спокій. Муніципальні охоронці пожартували, щоб громадяни уважно обирали костюми для прогулянок у святковій Одесі.

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Фото: Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради

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