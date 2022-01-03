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Автокатастрофа у Миколаєві: загинули дві людини, пасажирку авто госпіталізували

Юля Захарченко редакторка стрічки
Автокатастрофа у Миколаєві: загинули дві людини, пасажирку авто госпіталізували

У Миколаєві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули дві людини та ще одна травмувалася.

За даними Поліції Миколаївської області, на дорозі зіткнулися два автомобілі Hyundai та BMW, після якої друга машина в’їхала у дерево.

38-річний водій та 32-річна пасажирка BMW загинули на місці автокатастрофи, ще одну 38-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Водію та пасажиру Hyundai вдалося залишитися неушкодженими. Правоохоронці розслідують всі обставини та можливі причини ДТП.

Слідчі просять всіх можливих свідків та громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП та записи з відеореєстраторів, звернутися до поліції:

  • за телефонами +38(063)426-23-32 чи 102;
  • за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, за якою розташоване Слідче управління ГУ НП в Миколаївській області.

Слідчі кваліфікували автокатастрофу за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель декількох осіб) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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