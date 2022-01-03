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Миколаївський суд обрав запобіжний захід жінці, яка зарізала нападника

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
суд

Миколаївський суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 2 березня 2022 року жінці, яка зарізала нападника.

Саме на цій мірі запобіжного заходу наполягало слідство.

За версією слідства, жінка вдарила нападника ножем уже в той момент, коли того було знешкоджено.

Тепер вона зобов’язана добровільно з’являтися на виклик до суду, а також на виклик слідчого прокурора та органів досудового розслідування. Крім того, їй заборонено залишати житло з 19.00 до 6.00.

Окрім цього, підозрюваній обмежено виїзд за межі Миколаївської області, а також заборонено спілкуватися зі свідками.

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Нагадаємо, жінку звинувачують у вбивстві знайомого, який залицявся до неї у нетверезому стані, після чого став погрожувати ножем. Вона відібрала у нападника зброю і завдала удару, який виявився смертельним.

Інцидент стався близько 6.00 суботи, 1 січня, в будівлі місцевого клубу, де проходила дискотека.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про умисне вбивство.

Джерело: BBC

Фото: Pexels

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