На Донеччині знайшли застреленим військового: у слідства є кілька версій

У Донецькій області в понеділок, 3 січня, знайшли мертвим військовослужбовця-контрактника 2001 року народження. Зараз слідство розглядає кілька версій трагічного інциденту.

Про це поінформували в прес-службі Спеціалізованої прокуратури об’єднаних сил.

Відомо, що загиблий військовий був механіком-водієм медичного пункту однієї з військових частин. Він – уродженець населеного пункту Нововасилівка, що в Запорізькій області.

На місце інциденту виїхали прокурор, слідчо-оперативна група, експерти.

За однією з версій, солдат міг покінчити життя самогубством.

– Попередньо встановлено, що солдат… покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з ввіреної йому штатної зброї за місцем несення військової служби, – йдеться в повідомленні.

Проте слідство розглядає й інші версії загибелі військового:

• умисне вбивство;

• доведення до самогубства;

• порушення правил поводження зі зброєю.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Зараз проходять слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії.

Варто зазначити, що це не перший подібний інцидент за останні тижні. Так, 22 грудня на Луганщині виявили мертвим військового-контрактника 1999 року народження. Однією з версій слідства також було самогубство.

А 28 грудня в Донецькій області виявили мертвим старшого солдата, оператора протитанкового відділення однієї з військових частин (попередня версія – самогубство). Загиблий 1985 року народження служив за контрактом, а родом був із Запоріжжя.

Джерело: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил