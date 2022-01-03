Під Житомиром у новорічну ніч вандали зруйнували 14 могил, їх розшукує поліція

У Житомирській областівандали поглумилися над могилами на кладовищі. Поліція розшукує причетних до злочину.
Інцидент стався в новорічну ніч у селі Слобода-Селець. Першими, хто побачив потрощені могили, стали місцеві мешканці, які вранці 1 січня навідалися на кладовище.
Коли приїхала поліція, з’ясувалося, що вандали розбили високі гранітні плити на чотирнадцятьох могилах.
Реакція соцмереж
Фото розбитих плит на сільському кладовищі вразили користувачів соцмереж: реакція була одноголосною та очевидною.
Автори світлин закликали усіх небайдужих громадян поширити інформацію, аби рідні тих, чиї могили було пошкоджено, приїжджали та долучалися до відновлення плит.
– На цьому кладовищі поховані і родичі багатьох житомирян… Якщо у ваших близьких людей хтось похований на цьому кладовищі, передайте їм цю жахливу звістку, – йдеться у повідомленні.
Що кажуть у поліції
Кримінальне провадження відкрито за ч.1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України.
Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
На кладовищі та у самому селі тривають першочергові слідчі заходи.
Фото: Факти Житомира