Хлопчик народився живим: на Тернопільщині судитимуть матір, яка викинула немовля у пакеті

У Тернопільській області перед судом постане багатодітна матір, яка викинула свого новонародженого сина у пакеті.

Досудове розслідування завершено, найближчим часом відбудуться перші судові засідання. 31-річну жінку звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 135 (Залишення новонародженої дитини у небезпеці) КК України.

За скоєне горе-матері загрожує до трьох років в’язниці або ж умовний термін на той самий час.

Що відомо слідству

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався 2 листопада. Жінка народила дитину вдома, загорнула хлопчика у ковдру, поклала до поліетиленової сумки та відвезла до поруйнованого приміщення колишнього молокозаводу.

Саме там підозрювана покинула немовля і спокійно повернулася додому. Чи був батько дитини співучасником цинічного злочину, не повідомляється.

Вже за деякий час повз колишній молоко завод проходила 14-річна дівчинка. Саме вона врятувала новонародженого хлопчика, плач якого почула у напівзруйнованому приміщенні.

Дівчинка не побоялася зайти всередину і знайти пакет із немовлям серед груд каміння і сміття. Після цього вона віднесла його до місцевого магазину, куди і приїхали медики з поліцейськими.

Новонародженого хлопчика врятували: медики підтвердили, що на момент народження він був життєздатним. Таким чином, матір цілеспрямовано могла планувати вбивство дитини.

Джерело: Тернопільська обласна прокуратура

Фото: Тернопільська обласна прокуратура